Incendio total en una vivienda de Cosquín

Durante la noche de este miércoles, cerca de las 23:30 hs, se registró un incendio estructural en una vivienda precaria ubicada en el barrio San José Obrero de Cosquín. El fuego se propagó con rapidez por toda la propiedad, generando una densa columna de humo y alerta entre los vecinos de la zona.

Inmediatamente, se desplazó un operativo de emergencia que contó con el trabajo del cuartel de Bomberos Voluntarios local, quienes intervinieron con dos unidades pesadas y una liviana. Según indicaron desde el cuartel, la temperatura alcanzada fue tan elevada que provocó daños irreversibles tanto en las paredes como en el techo de la estructura, resultando en la destrucción completa de la casa.

Afortunadamente, el parte oficial confirmó que no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar. En el lugar también prestaron colaboración efectivos de la Policía de Córdoba y agentes municipales de la Guardia Local, quienes aseguraron el perímetro mientras se realizaban las tareas de enfriamiento.