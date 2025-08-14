Importante operativo policial para reforzar la seguridad en Punilla

La Unidad Regional Departamental (U.R.D.) Punilla llevó adelante un operativo de saturación que abarcó desde Villa Carlos Paz hasta San Roque.

La medida contó con un importante despliegue de personal en Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj y los barrios Malvinas y Altos de San Pedro, que conforman la Zona 1, así como en Villa Parque Síquiman, Bialet Massé y San Roque, incluidas en la Zona 2, abarcando puntos estratégicos de cada localidad.

Como resultado del operativo, se controlaron 310 vehículos y se identificaron 324 personas. Además, se secuestraron siete motocicletas por infracciones al Artículo 111° del Código de Convivencia Ciudadana.