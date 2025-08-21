Identidad y orgullo: Villa Giardino definió su bandera oficial

Villa Giardino ya cuenta con su bandera oficial tras un concurso público organizado en el marco del programa “Nuestra Bandera” de la Legislatura de Córdoba.

La enseña, diseñada por Camila Aquino, una joven de 20 años de la localidad, será izada por primera vez de manera oficial durante las Fiestas Patronales, el próximo 23 de septiembre.

Se trata de la tercera localidad del corredor serrano en definir su emblema, siguiendo el ejemplo de Villa Carlos Paz, que fue la primera ciudad en crear su bandera, y de La Falda.

El diseño de la bandera

La bandera está compuesta por tres franjas verticales de igual tamaño, delimitadas en los extremos por una línea ondulada que evoca a las sierras. En el centro se distingue la flor de cosmos, símbolo cultural de las primaveras giardinenses.

En cuanto a los colores, el verde representa la esperanza, prosperidad y naturaleza; el blanco, la paz, unidad y armonía; y el bordó, la elegancia, originalidad y amor profundo. La flor de cosmos alude a la tranquilidad, equilibrio y belleza sencilla, mientras que las ondas laterales evocan la vida, fluidez y permanencia en el tiempo.

La elección

El concurso recibió 73 propuestas, de las cuales 25 clasificaron a las rondas finales de votación. La bandera de Aquino fue la más votada con 22 puntos.