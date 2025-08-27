Icho Cruz se prepara para la “Semana Saludable” y el “Festival de la Comida Típica y Tradicional”

La localidad de Icho Cruz se prepara para dos encuentros imperdibles que unen cultura, turismo y sabores: la Semana Saludable, pensada para cuidar el cuerpo y la mente, y el Festival de la Comida Típica y Tradicional, una fiesta gastronómica con identidad serrana.

En noviembre llega la Semana Saludable, una propuesta gratuita pensada para toda la comunidad y los visitantes que quieran disfrutar de las sierras de manera saludable y activa. Durante una semana, habrá charlas y talleres sobre nutrición y bienestar, controles médicos gratuitos, feria saludable, caminatas, bicicleteadas y clases de yoga, zumba y tai chi al aire libre. Además, se realizarán concursos y clases de cocina saludable, así como talleres de huerta y alimentación consciente.

En enero será el turno del Festival de la Comida Típica y Tradicional, que celebrará la gastronomía local y regional con stands sobre la Avenida Argentina. Los asistentes podrán disfrutar de platos típicos, espectáculos musicales, danzas folklóricas, presentaciones de academias locales y la participación de agrupaciones gauchas, artesanos, emprendedores e instituciones.

Estas celebraciones se suman a la amplia agenda que Icho Cruz ofrece durante todo el año —como los carnavales, los conciertos de La Aguada, las noches temáticas, el cine y el ciclo Ferimeriando— consolidando a la localidad como un destino turístico activo, diverso y lleno de experiencias para toda la familia.