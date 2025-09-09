Vía Carlos Paz

Huerta Grande celebra el Día del Maestro con una suelta de libros

La Biblioteca Municipal Soka invita a toda la comunidad a participar de una actividad gratuita para fomentar la lectura y homenajear a los docentes.

Redacción Vïa Carlos Paz

Biblioteca de libros antiguos (Pexels)

Con motivo del Día del Maestro, la Municipalidad de Huerta Grande, a través de la Biblioteca Municipal Soka, realizará una suelta de libros abierta a toda la comunidad.

La propuesta se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre, en dos turnos: de 9 a 13 horas y de 17 a 19 horas, en la sede de la biblioteca ubicada en Avenida San Martín 1075.

Desde la organización explicaron que la actividad además de rendir homenaje a los docentes, busca fomentar la lectura y fortalecer el vínculo de la comunidad con la educación.

La actividad es gratuita y está abierta a vecinos y visitantes, en una propuesta que combina recuerdo histórico y promoción del hábito de la lectura.

