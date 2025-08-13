La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos integrantes de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en Villa Carlos Paz. La banda estaba siendo investigada desde abril de 2025 por otro hechos relacionados.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda de calle La Habana al 800, en barrio La Quinta, donde fue arrestada una mujer de 27 años y se secuestraron elementos vinculados a la causa.

En simultáneo, otro equipo interceptó al principal sospechoso sobre calle Cerro de la Gloria, en barrio Colinas. El hombre estaba acompañado por otro sujeto que, según fuentes policiales, opuso una violenta resistencia y ocasionó daños en un móvil.

Golpe a banda narco en Carlos Paz: dos detenidos

Estos operativos se suman a los realizados en abril, cuando la misma investigación permitió desarticular otros puntos de venta, detener a dos personas y secuestrar 256 dosis de marihuana, además de plantas y ramas de cannabis sativa.

La Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, donde afrontarán cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.