Gabriel Acosta asume el mando del básquet cordobés

Gabriel Acosta, expresidente del Club Sportivo Bolívar, será el nuevo presidente de la Asociación Cordobesa de Básquet (ACBB), sucediendo a Rubén Whelan en la conducción de la entidad que regula el básquet capitalino y regional.

El cambio de autoridades se oficializó tras la Asamblea General Ordinaria, por lo que la directiva entrante tendrá un mandato de dos años.

Además, la nueva comisión contará con la participación de Verónica Zenarola, presidente del Club de Pesca, quien ocupará el cargo de prosecretaria.