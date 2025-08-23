Vía Carlos Paz

Fuerte viento y marcada amplitud térmica en Villa Carlos Paz este sábado

Siguen las ráfagas y la máxima alcanzará los 13 grados en la ciudad.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de agosto de 2025,

Carlos Paz Nublada

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo por vientos para este sábado 23 de agosto en Villa Carlos Paz.

Según el organismo, se esperan ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, acompañadas por vientos del sector sur con intensidades de entre 30 y 50 km/h.

La jornada comenzará con temperaturas bajas, que rondarán los 4 grados en la madrugada y primeras horas de la mañana.

Con el correr del día, el cielo irá despejándose y el sol se impondrá hacia el mediodía, permitiendo un ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 12 o 13 grados en horas de la tarde.

Por la noche, las condiciones volverán a ser frías, con un descenso marcado de la temperatura que podría alcanzar nuevamente los 3 grados hacia la medianoche.

