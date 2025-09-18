Fin de semana de primavera con competencias internacionales en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para un fin de semana de primavera repleto de eventos deportivos internacionales y regionales.

Entre los destacados se encuentra el 11º Encuentro Internacional de Escuelas de Tenis, que reunirá a más de 17 instituciones de Argentina, Uruguay y Paraguay. El torneo incluye categorías Mini Tenis, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, femenino y masculino, con competencias programadas de viernes a domingo.

Al mismo tiempo, el Carlos Paz Rugby Club será sede del 7º Torneo Six Internacional de Mami Hockey, con 42 equipos de Argentina y Chile. La categoría “mami” está destinada a jugadoras mayores de 30 años, con equipos de seis jugadoras cada uno.

Por su parte, el 400 Yacht Club Córdoba organizará la 20º Regata de Vela Primavera 2025 en el lago San Roque, con largada frente al club el sábado 20 desde las 15 hs. y entrega de premios a las 19 hs. para las clases PHRF A, B y S, Conte, J24, D’Angelo y Matracchio.

Con estas actividades, Villa Carlos Paz se consolida como un destino turístico y deportivo de referencia durante la temporada de primavera.