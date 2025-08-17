Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal en Punilla

La localidad de Huerta Grande será el escenario de la Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal, que se realizará los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre de 2025 a lo largo de la Avenida San Martín.

El evento promete convertirse en un punto de encuentro gastronómico y cultural para vecinos y turistas de toda la región.

Fiesta Regional de la Pizza

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de pizzas artesanales y cervezas elaboradas en la zona, en un recorrido que busca destacar la calidad y el sabor de los productos locales.

La propuesta incluye además actividades culturales y musicales, con presentaciones en vivo, espacios para niños y una ambientación pensada para toda la familia.

Huerta Grande, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Cosquín, ofrece fácil acceso desde distintos puntos de la provincia de Córdoba, consolidándose como un destino ideal para quienes deseen combinar turismo y gastronomía.

Los organizadores recomiendan seguir las redes sociales oficiales del evento para conocer detalles sobre horarios, artistas invitados y actividades complementarias.

La Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal se presenta así como una oportunidad para disfrutar de la cultura, la gastronomía y la tradición local en un fin de semana cargado de sabores y entretenimiento.