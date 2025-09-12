Vía Carlos Paz

Fiesta de la Primavera 2025: 30 años de música, deportes y diversión en Carlos Paz

Con Los Caligaris como plato fuerte y una agenda de música, deportes y recreación, la ciudad recibirá a miles de jóvenes en un evento sin alcohol y totalmente gratuito.

Redacción Vïa Carlos Paz

12 de septiembre de 2025,

Fiesta de la Primavera 2025: 30 años de música, deportes y diversión en Carlos Paz
Primavera Carlos Paz 2024. (Municipio Villa Carlos Paz)

Villa Carlos Paz se prepara para celebrar los 30 años de su Fiesta de la Primavera, que tendrá música, deportes y actividades para toda la comunidad. El evento se realizará el sábado 20 de septiembre y será totalmente gratuito.

Desde las 10 de la mañana, el Skatepark abrirá sus puertas con actividades recreativas y deportivas para los jóvenes, mientras que a partir de las 14 horas, el escenario principal en el Parque de Asistencia del Rally Mundial, a orillas del lago San Roque, recibirá los primeros números artísticos.

La programación contará con bandas locales y artistas nacionales. Entre los números principales destacan La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, DesaKTa2, y como plato fuerte, Los Caligaris, que regresan para animar la 30º edición de la Fiesta.

Paralelamente, en el Skatepark se desarrollarán actividades recreativas, deportes urbanos y competencias de freestyle, además de la final del certamen escolar “Superarte” y torneos de BMX y rollers, con participación de jóvenes de toda la ciudad y del país.

En conferencia de prensa, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, junto al secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, y el director de Cultura, Fernando Barrera, destacaron la colaboración del empresariado local y de diversos eventos privados, que complementarán la organización del festival.

Como en cada edición, la Fiesta de la Primavera será sin alcohol, con controles y veda alcohólica en Carlos Paz y localidades vecinas para garantizar la seguridad de todos.

