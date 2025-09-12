Fiesta de la Primavera 2025: 30 años de música, deportes y diversión en Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para celebrar los 30 años de su Fiesta de la Primavera, que tendrá música, deportes y actividades para toda la comunidad. El evento se realizará el sábado 20 de septiembre y será totalmente gratuito.

Desde las 10 de la mañana, el Skatepark abrirá sus puertas con actividades recreativas y deportivas para los jóvenes, mientras que a partir de las 14 horas, el escenario principal en el Parque de Asistencia del Rally Mundial, a orillas del lago San Roque, recibirá los primeros números artísticos.

La programación contará con bandas locales y artistas nacionales. Entre los números principales destacan La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, DesaKTa2, y como plato fuerte, Los Caligaris, que regresan para animar la 30º edición de la Fiesta.

Paralelamente, en el Skatepark se desarrollarán actividades recreativas, deportes urbanos y competencias de freestyle, además de la final del certamen escolar “Superarte” y torneos de BMX y rollers, con participación de jóvenes de toda la ciudad y del país.

En conferencia de prensa, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, junto al secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, y el director de Cultura, Fernando Barrera, destacaron la colaboración del empresariado local y de diversos eventos privados, que complementarán la organización del festival.

Como en cada edición, la Fiesta de la Primavera será sin alcohol, con controles y veda alcohólica en Carlos Paz y localidades vecinas para garantizar la seguridad de todos.