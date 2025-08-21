Extrema precaución: el viento y el calor elevan el riesgo de incendios en la región de Punilla

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informó que desde este viernes y hasta el próximo domingo 24 de agosto el riesgo de incendios forestales en la provincia de Córdoba será extremo, debido a las condiciones meteorológicas previstas.

De acuerdo con el organismo, el incremento de las temperaturas, la baja en los niveles de humedad relativa y las fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h conforman un escenario altamente propicio para el desarrollo y propagación de focos de incendio.

Ante esta situación, se recomendó a la población reforzar las medidas preventivas, extremar cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar fuego en zonas rurales o forestales.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó que “está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares habilitados, así como cualquier actividad que pueda originar un incendio forestal”.

La alerta se mantendrá activa durante todo el fin de semana, mientras los equipos de prevención y combate del fuego permanecerán en estado de vigilancia reforzada.