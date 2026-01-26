Un operativo de rescate se desplegó este fin desemana por la tarde en el Cerro de la Cruz, cuando una mujer de 37 años (persona con discapacidad) oriunda de Buenos Aires, sufrió una grave descompensación mientras recorría el sendero.

Exitoso rescate en el Cerro de la Cruz: equipos de seguridad y guías asistieron a una turista descompensada

El hecho puso de manifiesto la importancia de la preparación técnica y la coordinación entre los diferentes cuerpos que custodian el paseo.

Cerca de las 18:18 de este domingo, a la altura de la estación N° 10, la turista padeció un cuadro de agotamiento físico y deshidratación que derivó en la pérdida de consciencia.

Ante la emergencia, el personal de Seguridad Urbana Municipal y los Guías Municipales del Cerro de la Cruz, quienes están capacitados para actuar como primeros respondientes, iniciaron las maniobras de auxilio junto a efectivos del DUAR.

Para garantizar la integridad de la joven, el equipo de rescate utilizó una tabla raquídea para trasladarla desde la mitad del trayecto hacia la cima.

Allí, gracias a las tareas de asistencia, la mujer logró recuperar el conocimiento. Posteriormente, fue evaluada por el servicio médico, que completó el descenso hacia la base del cerro para que pudiera reencontrarse con sus familiares.

Este rescate exitoso resalta la figura de los guías de turismo y los agentes de prevención locales, quienes cuentan con formación específica para resolver situaciones de riesgo en el terreno, asegurando una respuesta inmediata ante eventualidades de salud en uno de los puntos más visitados de Villa Carlos Paz.