Exhibición de pádel con figuras nacionales en Villa Carlos Paz

El Complejo Lake Pádel de Villa Carlos Paz recibirá a reconocidos ex jugadores argentinos.

Redacción Vïa Carlos Paz

6 de septiembre de 2025,

El sujeto jugó cuando disputaba un partido de pádel en Córdoba.

Este domingo 7 de septiembre, desde las 18:30, el Complejo Lake Pádel de Villa Carlos Paz recibirá a reconocidos ex jugadores argentinos que protagonizarán un espectáculo deportivo abierto al público.

El evento contará con la presencia de grandes referentes de este deporte como Juan Vargas, Ramiro Nani, Gustavo Briner y Mariano Lasaigues, quienes ofrecerán una exhibición destinada a vecinos y turistas.

La jornada promete convertirse en un atractivo especial para los amantes del pádel, con la posibilidad de disfrutar en la ciudad de figuras que marcaron una época en la disciplina a nivel nacional.

De esta manera, Villa Carlos Paz vuelve a ser escenario de un acontecimiento deportivo de relevancia y de nivel nacional, fortaleciendo su calendario de actividades en el inicio de septiembre.

