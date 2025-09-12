Escándalo político en Tanti: ediles van a la Justicia contra el gobierno local

Dos concejales iniciaron una demanda judicial millonaria contra la Municipalidad de Tanti, luego de que se les aplicara un descuento en su sueldo por haberse ausentado sin aviso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Los ediles involucrados son Marcela Suárez y Lucio López, quienes en marzo recibieron una quita del 20% en sus haberes, cerca de doscientos mil pesos, tras comprobarse que no asistieron al acto inaugural del período legislativo.

Según testigos, en ese momento ambos se encontraban en un bar cercano al Centro Cultural de Tanti, donde el intendente Emiliano Paredes pronunciaba su discurso de apertura.

La sanción aplicada por las autoridades del cuerpo legislativo se fundamentó en la Ordenanza N°1491, que establece que “el gasto de representación será abonado en proporción a la asistencia de los concejales a las sesiones y comisiones ordinarias”. También se apeló a lo previsto por la Ley 8102 y el reglamento interno del Concejo, que disponen que las inasistencias injustificadas no pueden ser remuneradas igual que la asistencia efectiva.

Sin embargo, lejos de aceptar la medida, Suárez y López iniciaron una acción judicial para reclamar el total de los sueldos retenidos.

El planteo es inusual en la política local y cuenta con pocos antecedentes en la provincia. Ahora será la Justicia la que defina si el descuento aplicado se ajustó a derecho o si corresponde restituir el dinero a los demandantes.