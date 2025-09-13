Vía Carlos Paz

Encuentro Internacional de Escuelas de Mini Vóley en Carlos Paz

Participan equipos provenientes de San Juan, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Mendoza, además de delegaciones de países vecinos.

Redacción Vïa Carlos Paz

13 de septiembre de 2025,

Estadio Arena Carlos Paz

Villa Carlos Paz será escenario de un nuevo evento deportivo con la realización del Encuentro Internacional de Escuelas de Mini Vóley, que tendrá lugar el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Estadio Arena.

Participarán equipos provenientes de San Juan, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Mendoza, además de delegaciones de países vecinos.

La actividad se desarrollará el viernes de 14:00 a 19:00 y continuará el sábado desde las 9:00 hasta las 13:00.

El certamen, que busca fomentar la práctica deportiva y el intercambio entre los más pequeños, contará con entrada libre y gratuita para todos los vecinos y turistas que deseen disfrutar de la propuesta.

