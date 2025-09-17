Encuentro coral para recibir la primavera en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una velada llena de armonías y voces. El próximo viernes 19 de septiembre a las 20 horas, el Auditórium Municipal (Liniers 50) será el escenario del Encuentro Coral de Primavera, un espectáculo que promete emocionar al público y celebrar el espíritu comunitario.

En esta oportunidad, se presentarán Musicanto 1984, el Coro Carmina Serrana y el Coro Municipal de Malagueño, tres formaciones de la región que ofrecerán un repertorio amplio y accesible, pensado para disfrutar en familia.

La Dirección de Cultura invita a vecinos y turistas a sumarse a esta propuesta gratuita que combina música, tradición y convivencia, con cupos limitados según la capacidad de la sala.