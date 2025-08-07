Encontraron a la adolescente de Bialet Massé que estaba desaparecida

La adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el martes fue encontrada este miércoles por la tarde en la ciudad de Córdoba, en buen estado de salud.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones Criminales de Bialet Massé, con la colaboración del CAP IV, y se concretó luego de una serie de tareas investigativas coordinadas entre distintas fuerzas policiales.

Desde la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que había emitido el pedido de paradero, agradecieron la colaboración de la ciudadanía y de todas las fuerzas que participaron en la búsqueda.