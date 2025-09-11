El Teatro Luxor se prepara para el Certamen Internacional “Danza tu Danza”

Del jueves 11 al domingo 14 de septiembre, el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz será nuevamente escenario del Certamen Internacional “Danza tu Danza”, que reunirá a miles de bailarines de academias de todo el país y de Brasil.

Los participantes competirán en múltiples disciplinas, incluyendo street dance, twerk, reggaetón, belly dance, danza libre, jazz, ritmos latinos y folklore, demostrando su talento y creatividad frente al público.

Un jurado especializado, compuesto por expertos en cada estilo, evaluará a los competidores para elegir a los ganadores según técnica, expresión y originalidad.

El certamen se ha consolidado como un punto de encuentro para bailarines de diferentes regiones, ofreciendo un espacio donde mostrar su talento, intercambiar experiencias y disfrutar de un entorno competitivo y profesional.