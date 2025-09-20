El Skatepark será otro de los epicentros de la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz

En el marco de la multitudinaria Fiesta de la Primavera, Villa Carlos Paz ofrecerá este sábado 20 de septiembre una agenda paralela en el Skatepark de la costanera, donde se combinarán deportes alternativos, música en vivo y una atractiva competencia de freestyle.

Circuito de Skateboard y BMX Freestyle en Carlos Paz.

Las actividades comenzaron a las 10 de la mañana con Superarte 2025, un espacio de expresión juvenil que dio lugar a la Jam de BMX, rollers y skate, reuniendo a deportistas y aficionados de distintas disciplinas urbanas.

Predio del Skate Park ubicado en la costanera de Villa Carlos Paz.

Por la tarde, a partir de las 15:30, el escenario del Skatepark se encendió con la presentación de bandas y artistas locales, que sumaron música y energía a la jornada festiva.

El cierre será a las 19:30 con la Competencia Nacional de Freestyle, que convocará a referentes de esta disciplina urbana y promete ser uno de los momentos más esperados del día.

Mecha freestyler rapero argentino procedente de Villa Carlos Paz( Ramiro Pereyra / La voz)

Con esta propuesta, el Skatepark se consolida como un espacio alternativo dentro de la celebración, pensado para los jóvenes que disfrutan tanto de la música como de las culturas urbanas y los deportes extremos.