El lago San Roque se llenó de veleros en la apertura del torneo J24

Este sábado 6 de septiembre, Villa Carlos Paz fue protagonista del inicio del Campeonato Clausura de vela clase J24, con la organización del Club Náutico Córdoba.

La competencia contó con la participación de veleros de toda la provincia que disputaron cuatro regatas a lo largo de la jornada.

La flota, reconocida como una de las más importantes y numerosas de Sudamérica, permanece de forma permanente en la ciudad, lo que garantiza nuevas competencias y eventos náuticos en los próximos meses.

La actividad no solo pone en valor el deporte local, sino que también fortalece el turismo y la proyección de Villa Carlos Paz como centro de referencia en la región.