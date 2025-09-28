El fin de semana de primavera le dejó a Villa Carlos Paz más de $6.400 millones de impacto económico

La ciudad de Villa Carlos Paz vivió un fin de semana de primavera excepcional, con gran convocatoria y un fuerte impacto económico, enmarcado en la Fiesta de la Primavera 2025 y otros eventos nacionales e internacionales de primer nivel, desarrollados entre el jueves 18 y el domingo 21 de septiembre.
Durante estos días, la ciudad recibió a más de 110.000 personas, generando un impacto económico estimado de $6.411.604.902, distribuido principalmente en alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y actividades recreativas, beneficiando a los sectores productivos y de servicios locales.
“Hemos tenido un evento sorprendente, trabajamos con mucho esfuerzo y creemos que fue un verdadero éxito. Tuvimos un fin de semana completo con un impacto significativo en distintos ámbitos de la ciudad”, destacó Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes.
En lo referente al operativo de seguridad, el Secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, señaló que el balance fue excelente, destacando el factor de un evento sin alcohol como clave para que no se registraran incidentes.
Impacto digital y en redes sociales
El evento también tuvo un alcance destacado en plataformas digitales, con gran participación en las cuentas oficiales del Municipio de Villa Carlos Paz en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X (ex Twitter). Durante la campaña previa, se registraron más de 1.500.000 visualizaciones y 30.000 interacciones. Durante el fin de semana, estas cifras superaron las 2.000.000 de visualizaciones y 10.000 interacciones, alcanzando difusión nacional e internacional y consolidando a la ciudad como referente en comunicación digital turística.
El contenido fue compartido por influencers, medios locales y nacionales, y la página web oficial de la Secretaría de Turismo registró un aumento significativo en consultas e ingresos, especialmente en las secciones de eventos y servicios.
Eventos nacionales e internacionales
Entre los más de 10 eventos de jerarquía, se destacaron:
- 8º Encuentro de motos Harley Davidson
- Regata de la Primavera de vela en el 400 Yacht Club
- Certamen de Danza “Universal Dance”
- 11º Encuentro Internacional de escuelas de tenis
- 7º Torneo Six Internacional de mami hockey
Estas actividades convocaron a cientos de familias de toda Argentina y países vecinos, complementándose con promociones hoteleras y gastronómicas que incrementaron aún más la afluencia de visitantes a la ciudad.
Villa Carlos Paz cerró así un fin de semana de primavera histórico, combinando diversión, turismo, cultura y desarrollo económico, consolidando su posicionamiento como destino de referencia en la región y a nivel internacional.