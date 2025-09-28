El fin de semana de primavera le dejó a Villa Carlos Paz más de $6.400 millones de impacto económico

La ciudad de Villa Carlos Paz vivió un fin de semana de primavera excepcional, con gran convocatoria y un fuerte impacto económico, enmarcado en la Fiesta de la Primavera 2025 y otros eventos nacionales e internacionales de primer nivel, desarrollados entre el jueves 18 y el domingo 21 de septiembre.

Durante estos días, la ciudad recibió a más de 110.000 personas, generando un impacto económico estimado de $6.411.604.902, distribuido principalmente en alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y actividades recreativas, beneficiando a los sectores productivos y de servicios locales.

“Hemos tenido un evento sorprendente, trabajamos con mucho esfuerzo y creemos que fue un verdadero éxito. Tuvimos un fin de semana completo con un impacto significativo en distintos ámbitos de la ciudad”, destacó Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes.

En lo referente al operativo de seguridad, el Secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, señaló que el balance fue excelente, destacando el factor de un evento sin alcohol como clave para que no se registraran incidentes.

Impacto digital y en redes sociales

El evento también tuvo un alcance destacado en plataformas digitales, con gran participación en las cuentas oficiales del Municipio de Villa Carlos Paz en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X (ex Twitter). Durante la campaña previa, se registraron más de 1.500.000 visualizaciones y 30.000 interacciones. Durante el fin de semana, estas cifras superaron las 2.000.000 de visualizaciones y 10.000 interacciones, alcanzando difusión nacional e internacional y consolidando a la ciudad como referente en comunicación digital turística.

El contenido fue compartido por influencers, medios locales y nacionales, y la página web oficial de la Secretaría de Turismo registró un aumento significativo en consultas e ingresos, especialmente en las secciones de eventos y servicios.

Eventos nacionales e internacionales

Entre los más de 10 eventos de jerarquía, se destacaron:

8º Encuentro de motos Harley Davidson

Regata de la Primavera de vela en el 400 Yacht Club

Certamen de Danza “Universal Dance”

11º Encuentro Internacional de escuelas de tenis

7º Torneo Six Internacional de mami hockey

Estas actividades convocaron a cientos de familias de toda Argentina y países vecinos, complementándose con promociones hoteleras y gastronómicas que incrementaron aún más la afluencia de visitantes a la ciudad.

Villa Carlos Paz cerró así un fin de semana de primavera histórico, combinando diversión, turismo, cultura y desarrollo económico, consolidando su posicionamiento como destino de referencia en la región y a nivel internacional.