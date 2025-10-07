Vía Carlos Paz

El clima acompaña en Villa Carlos Paz: martes agradable y sin lluvias

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados, con cielo parcialmente nublado y sin alertas meteorológicas.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de octubre de 2025,

El clima acompaña en Villa Carlos Paz: martes agradable y sin lluvias
Costanera del lago San Roque. Carlos Paz.

Villa Carlos Paz vivirá este martes 7 de octubre una jornada con condiciones estables y temperaturas templadas, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El tiempo se presentará mayormente agradable, con un leve contraste térmico entre la mañana fresca y una tarde cálida que alcanzará valores cercanos a los 23 °C.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una sensación térmica cercana a los 10 °C.

El viento soplará del sector norte, con intensidad leve a moderada, sin ráfagas significativas. No se registran alertas meteorológicas vigentes para la región de Punilla, lo que garantiza un día tranquilo desde el punto de vista climático.

El SMN prevé que estas condiciones se mantengan durante el resto de la semana, con un leve ascenso de la temperatura hacia el miércoles y posibles incrementos de nubosidad hacia el fin de semana.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS