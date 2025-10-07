El clima acompaña en Villa Carlos Paz: martes agradable y sin lluvias

Villa Carlos Paz vivirá este martes 7 de octubre una jornada con condiciones estables y temperaturas templadas, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El tiempo se presentará mayormente agradable, con un leve contraste térmico entre la mañana fresca y una tarde cálida que alcanzará valores cercanos a los 23 °C.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una sensación térmica cercana a los 10 °C.

El viento soplará del sector norte, con intensidad leve a moderada, sin ráfagas significativas. No se registran alertas meteorológicas vigentes para la región de Punilla, lo que garantiza un día tranquilo desde el punto de vista climático.

El SMN prevé que estas condiciones se mantengan durante el resto de la semana, con un leve ascenso de la temperatura hacia el miércoles y posibles incrementos de nubosidad hacia el fin de semana.