El carlospacense Joao Pedro Abinal convocado al Plan de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby

El joven rugbier Joao Pedro Abinal, oriundo de Villa Carlos Paz, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para integrar el Plan de Alto Rendimiento (PlaDAR), programa que busca potenciar a jugadores con proyección nacional e internacional.

La convocatoria representa un salto trascendental en la carrera deportiva de Abinal, quien durante los próximos dos meses entrenará en las instalaciones del Jockey Club Córdoba, centro regional donde la UAR concentra gran parte de su actividad de formación. Allí recibirá preparación técnica, física y táctica, además de un acompañamiento integral que incluye soporte médico, nutricional y psicológico.

El Plan de Alto Rendimiento, impulsado desde 2009, constituye la base de desarrollo del rugby argentino y ha sido clave en la formación de numerosos jugadores que luego dieron el salto a Los Pumas y a franquicias internacionales.

Para Abinal, este llamado significa no solo el reconocimiento a su esfuerzo y talento, sino también la posibilidad de entrenar en un ámbito profesionalizado, rodeado de especialistas y bajo los estándares de exigencia que caracterizan al sistema de academias de la UAR.

Con esta incorporación, Villa Carlos Paz suma un nuevo representante en el alto rendimiento deportivo, consolidando a Abinal como una de las jóvenes promesas del rugby cordobés y nacional.