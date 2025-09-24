El Ballet de San Petersburgo presentará “El Lago de los Cisnes” en Capilla del Monte

El Ballet de San Petersburgo se presentará el 4 de noviembre a las 21 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño con la puesta completa de “El Lago de los Cisnes”, una de las obras más emblemáticas de la danza clásica internacional.

La función contará con solistas de renombre mundial, como Alexander Volchkov y Maria Tomilova, quienes darán vida a los personajes centrales de esta pieza, que destaca por su excelencia técnica, estética refinada y la música de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Este clásico universal narra la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una joven transformada en cisne por un hechizo. Su coreografía delicada y la intensidad de la trama la han convertido en una obra reconocida y admirada en todo el mundo.

Organizada por MúsicAr Producciones y Burnichon Producciones, la presentación representa una oportunidad única para que el público de Capilla del Monte y de toda la región disfrute de un espectáculo de nivel internacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro, ubicado en Deán Funes 526, Capilla del Monte.