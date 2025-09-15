Dos accidentes de tránsito registrados en diferentes sectores de la ciudad dejaron como saldo a dos motociclistas trasladados al Hospital Municipal Gumersindo Sayago con distintas lesiones.

El primer siniestro ocurrió en el barrio Miguel Muñoz, en la intersección de la Avenida Cárcano y calle 13 de Febrero. Allí, un hombre de 35 años que conducía una motocicleta Voge Rally 300 cc colisionó con un Volkswagen Polo manejado por un hombre de 55 años.

Por causas que se investigan, el impacto provocó lesiones en el conductor del rodado menor, quien fue asistido por el servicio de emergencias y trasladado al hospital para su atención.

El segundo accidente se registró en pleno centro de la ciudad, en la intersección de Cassaffousth y Sabattini. Un joven de 20 años que manejaba una motocicleta Corven Energy 110 cc chocó con un Peugeot 408 conducido por un hombre de 39 años.

Dos motociclistas resultaron heridos tras accidentes de tránsito en Carlos Paz

Tras el impacto, el motociclista presentó traumatismo de cadera y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

En ambos casos, la policía informó que se desconocen las causas de los siniestros y que los conductores de los automóviles quedaron a disposición de la autoridad mientras se realizan las pericias correspondientes.