Dos jóvenes detenidos tras sustraer repuestos del depósito municipal de Capilla del Monte

Este lunes por la noche, la Policía de la URD Punilla Norte, en conjunto con la Guardia Local, detuvo a dos jóvenes involucrados en el robo de repuestos en el depósito municipal de motos de la localidad.

Durante un patrullaje de rutina, los agentes detectaron a los sospechosos en inmediaciones del depósito y procedieron a realizarles un control de seguridad. Al inspeccionar sus pertenencias, encontraron carburadores, filtros de aceite, palanca de cambio y varias herramientas.

Tras la aprehensión, los elementos fueron secuestrados como evidencia y los jóvenes fueron trasladados a la comisaría local, quedando a disposición de la Justicia para continuar con el proceso judicial.