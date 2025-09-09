Vía Carlos Paz

Dos jóvenes detenidos tras sustraer repuestos del depósito municipal de Capilla del Monte

Efectivos de la policía lograron interceptarlos durante un patrullaje preventivo; se recuperaron carburadores, filtros y herramientas.

Este lunes por la noche, la Policía de la URD Punilla Norte, en conjunto con la Guardia Local, detuvo a dos jóvenes involucrados en el robo de repuestos en el depósito municipal de motos de la localidad.

Durante un patrullaje de rutina, los agentes detectaron a los sospechosos en inmediaciones del depósito y procedieron a realizarles un control de seguridad. Al inspeccionar sus pertenencias, encontraron carburadores, filtros de aceite, palanca de cambio y varias herramientas.

Tras la aprehensión, los elementos fueron secuestrados como evidencia y los jóvenes fueron trasladados a la comisaría local, quedando a disposición de la Justicia para continuar con el proceso judicial.

