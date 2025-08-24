Domingo soleado y frío en Villa Carlos Paz

Los vecinos y turistas de Villa Carlos Paz enfrentarán este domingo una jornada con cielos despejados y temperaturas frescas durante la mañana, mientras que la tarde se presentará templada y agradable para actividades al aire libre.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas mínimas rondarán 1 °C en la madrugada, con un ascenso gradual durante la mañana hasta llegar a los 14 °C al mediodía. La máxima estimada para la tarde es de 19 °C, con cielo completamente despejado y vientos leves. Por la noche, el mercurio descenderá nuevamente hasta los 10 °C, manteniéndose las condiciones de cielo despejado.

El clima seco y soleado, característico de agosto, permitirá disfrutar de caminatas por la costanera del lago San Roque o paseos por las sierras, siempre con ropa adecuada para la mañana fría y protección solar para la tarde.

El SMN advierte que, aunque el día será agradable, las primeras horas serán especialmente frías, por lo que se recomienda a la población abrigarse correctamente.

Con estas condiciones, Villa Carlos Paz vivirá un domingo típico de invierno: frío al amanecer, agradable bajo el sol del mediodía y fresco al caer la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o paseos familiares.