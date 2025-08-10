Domingo soleado y agradable en Villa Carlos Paz

El último día del fin de semana se presenta con condiciones meteorológicas estables y agradables, ideales para disfrutar al aire libre en la ciudad serrana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada amanecerá fría con temperaturas cercanas a los 2 °C, y cielo despejado durante toda la mañana.

A medida que avance el día, el termómetro irá en aumento hasta alcanzar una máxima estimada en 20 °C, acompañada de un sol radiante y ausencia de precipitaciones.

El viento será leve y proveniente del sector Este, lo que favorecerá una sensación térmica agradable durante la tarde.

Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente, con mínimas que rondarán los 5 °C.

Estas condiciones típicas de invierno en la región favorecen las actividades recreativas al aire libre, como paseos por la costa del lago, senderismo y turismo cultural.