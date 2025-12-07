Vía Carlos Paz

Domingo inestable en Villa Carlos Paz: continúan las lluvias y tormentas durante toda la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas fuertes en la región.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de diciembre de 2025,

Así estaba el centro esta tarde.

Villa Carlos Paz y Punilla atraviesan este domingo 7 de diciembre una jornada marcada por la inestabilidad climática, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde las primeras horas del día se registran cielos nublados y condiciones de humedad elevada, con temperaturas que rondan los 16°C.

Para la tarde, el organismo prevé la posibilidad de tormentas eléctricas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas y ocasional caída de granizo. Estas condiciones se dan en el marco de una advertencia naranja emitida para el área, que luego descenderá a alerta amarilla hacia la tarde-noche.

La temperatura se mantendrá más baja que lo habitual para diciembre, con una máxima estimada en torno a los 17°C, mientras que hacia la noche los valores podrían descender hasta los 15°C, manteniéndose el cielo mayormente cubierto y la probabilidad de nuevas lluvias.

Se recomienda evitar la circulación innecesaria, mantenerse en lugares seguros durante las tormentas y seguir las indicaciones oficiales ante eventuales complicaciones provocadas por las precipitaciones.

