Dique Las Higueritas, un espacio natural y recreativo en Santa María de Punilla

A pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, ideal para actividades recreativas y disfrutar del paisaje serrano.

10 de agosto de 2025,

Balneario de Santa María de Punilla, paisaje codiciado en las jornadas veraniegas. En el marco de sierras y vegetación, la localidad acogió la última edición del Festival de Rock.

El Dique Las Higueritas se consolida como uno de los espacios naturales más valorados de Santa María de Punilla, ofreciendo a vecinos y visitantes un lugar ideal para el contacto con la naturaleza y el esparcimiento.

Ubicado a pocos kilómetros del centro de la localidad, este embalse cumple una función clave en la regulación y almacenamiento de agua para riego y consumo local, al mismo tiempo que se ha convertido en un punto de encuentro para actividades recreativas al aire libre.

Rodeado por un entorno serrano caracterizado por montañas y vegetación autóctona, el dique brinda un ambiente tranquilo y paisajes ideales para la pesca deportiva, paseos en kayak y caminatas por senderos cercanos.

En las inmediaciones, se encuentran espacios destinados a picnic y áreas verdes que permiten a las familias disfrutar de jornadas de descanso en un marco natural. El acceso es libre y gratuito, lo que facilita la visita tanto a residentes como a turistas que recorren el Valle de Punilla.

Este sitio se suma a la oferta turística de Santa María de Punilla, complementando otras atracciones locales como el predio del Cosquín Rock y el centro cultural de la ciudad, consolidándose como un destino para quienes buscan actividades recreativas en contacto con el ambiente serrano.

