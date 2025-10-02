Vía Carlos Paz

Día Nacional del Circo: show gratuito en Carlos Paz

El festejo se realizará el próximo domingo a la altura del Skatepark, con entrada libre y gratuita.

Redacción Vïa Carlos Paz

2 de octubre de 2025,

Tarde de circo en Carlos Paz

Este domingo 5 de octubre, la costanera de Carlos Paz se llenará de color y diversión con un espectáculo gratuito en el marco del Día Nacional del Circo.

La propuesta, organizada por el municipio, comenzará a las 15 horas a la altura del Skatepark, y contará con la participación de la escuela municipal de circo junto a invitados especiales.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de acrobacias, telas, cuerda floja, malabares, equilibrio y trapecio a vuelo, entre otras disciplinas circenses. La actividad se extenderá hasta las 17:30 horas, ofreciendo una opción ideal para compartir en familia.

