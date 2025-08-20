Vía Carlos Paz

Detuvieron a un joven por realizar pintadas en espacios públicos de Villa Carlos Paz

Fue sorprendido por las cámaras de videovigilancia en la zona del Puente Uruguay y Playa Esmeralda.

Redacción Vïa Carlos Paz

20 de agosto de 2025,

Detuvieron a un joven por realizar pintadas en espacios públicos de Villa Carlos Paz
Detuvieron a un joven por realizar pintadas en espacios públicos de Villa Carlos Paz

Un joven de 19 años fue detenido el lunes por la noche en Villa Carlos Paz mientras realizaba pintadas en espacios públicos, en el marco de un operativo de saturación.

La intervención ocurrió en inmediaciones del Puente Uruguay y Playa Esmeralda, donde el operador de las cámaras de videovigilancia detectó la maniobra y alertó al Escuadrón Motorizado.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el vandalismo y procedieron a reducir al joven, a quien se le incautaron dos latas de aerosol. Posteriormente, fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS