Detuvieron a un joven por realizar pintadas en espacios públicos de Villa Carlos Paz

Un joven de 19 años fue detenido el lunes por la noche en Villa Carlos Paz mientras realizaba pintadas en espacios públicos, en el marco de un operativo de saturación.

La intervención ocurrió en inmediaciones del Puente Uruguay y Playa Esmeralda, donde el operador de las cámaras de videovigilancia detectó la maniobra y alertó al Escuadrón Motorizado.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el vandalismo y procedieron a reducir al joven, a quien se le incautaron dos latas de aerosol. Posteriormente, fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.