Detienen a tres personas en Cosquín mientras transportaban objetos robados en un trailer

Los delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio Alto Mieres y trataron de trasladar los objetos robados en un trailer casero. La policía recuperó los elementos y los aprehendidos quedaron a disposición de la justicia.

Redacción Vïa Carlos Paz

15 de septiembre de 2025,

Tres jóvenes fueron detenidos este sábado en el barrio Alto Mieres tras ingresar a una vivienda y sustraer varios objetos, entre ellos una cajonera y un horno, que intentaban trasladar en un trailer casero.

Según informaron fuentes policiales, al recibir el aviso del robo, personal del sector montó un operativo cerrojo y logró interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar. Los detenidos son una mujer de 21 años y dos hombres de 26 y 32 años.

Durante el procedimiento, la policía recuperó los objetos sustraídos, el automóvil Fiat Palio en el que se trasladaban y el trailer casero utilizado para transportar los elementos robados.

Los delincuentes quedaron a disposición de la justicia en la sede policial de Cosquín, mientras continúa la investigación sobre el hecho.

