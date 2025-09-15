Detienen a tres personas en Cosquín mientras transportaban objetos robados en un trailer

Tres jóvenes fueron detenidos este sábado en el barrio Alto Mieres tras ingresar a una vivienda y sustraer varios objetos, entre ellos una cajonera y un horno, que intentaban trasladar en un trailer casero.

Según informaron fuentes policiales, al recibir el aviso del robo, personal del sector montó un operativo cerrojo y logró interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar. Los detenidos son una mujer de 21 años y dos hombres de 26 y 32 años.

Durante el procedimiento, la policía recuperó los objetos sustraídos, el automóvil Fiat Palio en el que se trasladaban y el trailer casero utilizado para transportar los elementos robados.

Los delincuentes quedaron a disposición de la justicia en la sede policial de Cosquín, mientras continúa la investigación sobre el hecho.