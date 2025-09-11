Detienen a mujer vinculada a la venta de drogas en Tanti

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo en las últimas horas a una mujer que operaba en la venta de drogas al menudeo en el Valle de Punilla y sobre la que pesaba un pedido de captura.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle Tierra del Fuego al 100, donde también se incautó un automóvil y otros elementos de interés para la investigación.

Según fuentes oficiales, el pasado domingo se realizó otro operativo que derivó en la detención de su pareja, quien tenía en su poder varias dosis de cocaína.

En la investigación intervino la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, que dispuso la remisión de los objetos incautados y el traslado de la mujer a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.