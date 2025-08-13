Detención en Carlos Paz: “El Orejudo”, nuevamente bajo custodia

La Justicia ordenó la detención de un joven de 16 años, apodado “El Orejudo”, señalado como responsable del asesinato a balazos de Sebastián Villarreal en febrero de 2024.

El arresto se realizó tras la recolección de evidencias contundentes relacionadas con un robo calificado perpetrado a comienzos de agosto en la ciudad serrana.

En esta oportunidad, la Fiscalía del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, solicitó formalmente la detención ante el juez penal juvenil, invocando el riesgo procesal y dificultades para el avance de la investigación.

Según se informó, este constituye el cuarto arresto del menor en el transcurso de menos de cuatro meses. Su expediente delictivo incluye no solo el homicidio de Villarreal —sucedido en el barrio Yofré, en Córdoba capital— sino también varios casos de robo, y recientes publicaciones en redes sociales en las que mostraba armas y un chaleco policial, lo que provocó gran indignación comunitaria.

Finalizados los procedimientos judiciales correspondientes, el adolescente fue trasladado al Complejo Esperanza, quedando bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).