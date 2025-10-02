En un operativo conjunto, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló en las últimas horas una red de narcotráfico que tenía presencia en Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba. La investigación reveló que el grupo estaba bajo el mando de una mujer que actualmente se encuentra detenida en el penal de Bouwer, cumpliendo condena por delitos vinculados a la venta de estupefacientes.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas seis personas y se incautaron diversos elementos relacionados a la actividad ilegal. Los procedimientos se desarrollaron en tres viviendas de barrio Argüello en la capital provincial y en un búnker de barrio Los Algarrobos en Carlos Paz, donde los efectivos secuestraron envoltorios de cocaína, la suma de $442.900 en efectivo y materiales utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Desarticulan una red narco que operaba en Carlos Paz y Córdoba

De manera simultánea, también se realizaron allanamientos en celdas del penal de Bouwer, donde se hallaron dosis de marihuana que reforzaron las sospechas sobre la conducción de la organización desde el interior de la cárcel.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz ordenó el traslado de los aprehendidos y la remisión de las pruebas recolectadas a sede judicial, donde quedaron imputados por violación a la Ley Nacional de Estupefacientes.