Desakata2 hizo vibrar a los jóvenes en la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz

En el marco de la multitudinaria Fiesta de la Primavera que se desarrolló este sábado en la costanera del lago San Roque, la banda Desakata2 brindó un show explosivo que se convirtió en uno de los momentos más esperados por el público juvenil.

30 años de la Primavera en Carlos Paz

Miles de jóvenes acompañaron cada una de las canciones con palmas, cantos y baile, generando un clima festivo que reafirmó el espíritu característico del evento. La agrupación desplegó su energía sobre el escenario mayor, con un repertorio que combinó clásicos de su trayectoria con los nuevos temas que ya suenan en las plataformas digitales.

El show de Desakata2 se destacó no solo por la conexión con el público, sino también por la puesta en escena, con un sonido potente y un despliegue de luces que le dio color a la tarde. La banda agradeció a Villa Carlos Paz por el recibimiento y remarcó la importancia de poder formar parte de una celebración que reúne a miles de jóvenes de toda la provincia y el país.

La actuación formó parte de una grilla artística variada, que incluyó a bandas locales, grupos emergentes y artistas consagrados, consolidando a la ciudad como epicentro de la música y la juventud en esta fecha especial.