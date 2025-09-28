Vía Carlos Paz

Cuchi Corral: un balcón natural de Punilla elegido por los amantes de la aventura

Se ha consolidado como uno de los destinos preferidos para quienes buscan experiencias ligadas a la naturaleza y la aventura.

28 de septiembre de 2025,

Espectáculo único. En Cuchi Corral los parapentistas disfrutan del amplio cielo. (Gentileza: Turismo La Cumbre)

Ubicado a pocos kilómetros de La Cumbre, en el Valle de Punilla, el mirador de Cuchi Corral se ha consolidado como uno de los destinos preferidos para quienes buscan experiencias ligadas a la naturaleza y la aventura.

Desde su imponente barranca, a más de mil metros de altura, se puede contemplar una de las vistas panorámicas más impactantes de Córdoba: el serpenteo del río Pintos entre las sierras, los valles verdes y el horizonte serrano que invita a la contemplación.

El sitio es reconocido internacionalmente como uno de los principales escenarios de vuelo libre en la Argentina. Allí, decenas de deportistas practican parapente, aladeltismo y otros deportes aéreos, aprovechando las condiciones favorables del relieve y los vientos de la región.

Opciones para disfrutar de La Cumbre, en el norte del Valle de Calamuchita. (Foto: Turismo.lacumbre.gob.ar)

Además de la actividad deportiva, Cuchi Corral es un lugar elegido por turistas que buscan contacto directo con la naturaleza. Se puede acceder en vehículo hasta el mirador y, para quienes prefieren el senderismo, existen circuitos que permiten recorrer la zona a pie, disfrutando de su flora autóctona y la tranquilidad serrana.

Con entrada libre, el espacio combina aventura, paisajes y relax, consolidándose como uno de los rincones imperdibles del turismo serrano en Punilla.

El mirador de Cuchi Corral en La Cumbre es un planazo para el atardecer. (Foto: Florencia Vigilante)
