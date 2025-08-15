Este fin de semana la ciudad de Cosquín, en pleno Valle de Punilla, será sede de una de las competencias de trail running más exigentes y convocantes de la provincia de Córdoba: el Cosquín Trail 2025.

El día sábado ofrecerá pruebas de distancias de 16, 26, 36, 39 y 50 kilómetros, con recorridos que atravesarán senderos montañosos, bosques cerrados y caminos rurales. Los participantes deberán afrontar un desnivel positivo acumulado de hasta 3.100 metros, con tramos técnicos y exigentes, entre los que se destaca la ascensión al Cerro Pan de Azúcar, uno de los puntos más emblemáticos y desafiantes de la competencia.

Cerro Pan de Azúcar - Cosquín (Foto gentileza Ariza Trevisson Fotografía y Diseño)

Cosquín se alista para una nueva edición del Cosquín Trail 2025

La organización, a cargo de I Love Runn, dispuso un operativo de seguridad que contará con más de 150 personas en el circuito, atención médica permanente y medidas de preservación ambiental, para garantizar un desarrollo seguro y responsable del evento.

La actividad comenzará temprano: las distancias más largas largarán a las 6:30, mientras que las de 16 y 26 kilómetros lo harán a las 8:00. Un día antes, el viernes 15, se realizará la entrega de kits, charlas técnicas y la apertura oficial, que incluirá la proyección de un film sobre la carrera y un cóctel de bienvenida.

Las inscripciones continúan abiertas en el sitio carrerascentro.ar, con cupos limitados y recomendación de registrarse con anticipación.

Con el paso de los años, el Cosquín Trail se ha consolidado como una cita obligada para los amantes del deporte al aire libre, combinando desafío físico, paisajes serranos y espíritu de camaradería entre corredores de todo el país.