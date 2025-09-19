Vía Carlos Paz

Cortes y desvíos de tránsito en Villa Carlos Paz por la Fiesta de la Primavera

El Municipio anunció un esquema de restricción vehicular en el marco de la Fiesta de la Primavera, que incluye cortes totales en distintos puntos del Distrito Este.

Redacción Vïa Carlos Paz

19 de septiembre de 2025,

Festejo por el dia de la primavera y del estudiante en Carlos Paz. 21 septiembre 2023

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que, con motivo de la Fiesta de la Primavera, se implementará un operativo especial de seguridad y tránsito en el Distrito Este. Las medidas estarán a partir del sábado 20 de septiembre desde las 08:00 y hasta la finalización del evento, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

Las calles y avenidas afectadas por el corte total serán:

  • Av. Arturo Illia y Gob. Peña.
  • J.L. de Cabrera y Gob. Roca.
  • J.L. de Cabrera y Ortiz Herrera.
  • Gob. Garzón y Gutiérrez.
  • Gob. Álvarez y Gob. Olmos.
  • Gob. Garzón y Av. Arturo Illia.
  • Av. Arturo Illia y Medrano.
  • Gob. Olmos y Gob. Álvarez.
  • Gob. Álvarez y J.L. Cabrera.
  • Comechingones y Suquía.
  • Medrano entre Av. Arturo Illia y Av. San Martín.

Además, la Av. Arturo Illia, entre Nahuel Huapi y Medrano, permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde el viernes 19 de septiembre a las 22:00 hasta las 03:00 del domingo 21.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos y conductores respetar las indicaciones de seguridad y circular con precaución, para contribuir al normal desarrollo de la celebración y evitar demoras innecesarias.

