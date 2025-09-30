Vía Carlos Paz

Continúan los cortes en Av. Cárcano por el avance del nuevo acueducto

Los trabajos forman parte de un plan integral que incluye mejoras viales y la modernización del sistema de agua. Habrá interrupciones parciales en distintos tramos, aunque el suministro de agua potable funcionará con normalidad.

Redacción Vïa Carlos Paz

30 de septiembre de 2025,

Continúan los cortes en Av. Cárcano por el avance del nuevo acueducto
Continúan los cortes en Av. Cárcano por el avance del nuevo acueducto

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que, durante esta semana, se aplicarán restricciones parciales de circulación en avenida Cárcano, debido al avance de los trabajos de refuncionalización vial y turística y a la colocación del nuevo acueducto.

En el sentido norte–sur, los cortes estarán ubicados entre las calles Sargento Cabral y Teniente Morandini, mientras que en el sentido sur–norte se interrumpirá parcialmente el tránsito en la intersección con Estrada. Todas las zonas afectadas estarán señalizadas y contarán con la presencia de personal municipal.

Desde el municipio recomendaron a los automovilistas planificar con anticipación sus recorridos, respetar la cartelería y tomar calles alternativas para evitar demoras.

Por otro lado, aclararon que las tareas no impactarán en la prestación del servicio de agua potable, que se mantendrá con total normalidad durante el período de obra.

El operativo se desarrollará a lo largo de la semana y cualquier modificación será comunicada a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS