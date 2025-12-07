Continúa la preocupación por el caso de presuntos abusos en un jardín de Villa Carlos Paz y las familias marcharán a Fiscalía este martes

La tensión en torno al caso de las nenas presuntamente abusadas en el Centro Parroquial Margarita A. de Paz de Villa Carlos Paz sigue en aumento. Luego de las manifestaciones realizadas la última semana frente al establecimiento educativo, las familias anunciaron que este martes 9 de diciembre marcharán hacia la Fiscalía para exigir avances en la investigación.

Los padres sostienen que la causa registra dilaciones y falta de información, mientras los relatos de las niñas continúan generando preocupación. “No sabemos a quién culpar. No tenemos ningún dato y solo pedimos que se investigue”, expresó una de las madres, quien además reclamó acceso a las cámaras de seguridad y una actuación más clara por parte de la institución.

El conflicto se profundizó cuando, en medio de una manifestación que reunió a más de 150 personas, la escuela difundió un comunicado oficial por correo electrónico, ratificando que los hechos denunciados “no se encuentran probados” y que “habrían ocurrido fuera del horario escolar”. La postura generó malestar entre las familias, que consideraron insuficiente la respuesta institucional.

Mientras tanto, la causa avanza en las fiscalías intervinientes, donde se analizan testimonios, pericias y registros audiovisuales. Las familias reclaman que la Justicia acelere los tiempos, teniendo en cuenta que se trata de una denuncia vinculada a niñas de nivel inicial.

La marcha convocada para este martes buscará visibilizar el reclamo y exigir una investigación firme, transparente y sin demoras, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad educativa y a numerosos vecinos de la ciudad.