Comienzan las Fiestas Patronales en Villa Giardino: todo el programa de celebraciones

Vecinos y turistas están invitados a disfrutar de dos días cargados de cultura, folklore y música, organizados por la Municipalidad de Villa Giardino en el marco de las Fiestas Patronales 2025, en homenaje a Nuestra Señora de la Merced.

El epicentro de la celebración será la carpa gigante ubicada en el predio La Cañada, donde se desarrollarán los espectáculos musicales y de danza. Las entradas ya se encuentran disponibles a un valor de 12 mil pesos a través de paseshow.com.ar.

Martes 23:

A partir de las 20:00, subirán al escenario los ballets locales Añoranzas Gauchas, Misky Mayu y Jazmines del Amanecer, quienes abrirán la jornada con sus presentaciones de danza. Luego, la música tomará protagonismo con Lucas Ferrari, Grupo Llankay y El Pájaro Fresco. El cierre será a puro espectáculo con el show de Sergio Galleguillo, cerca de las 22:30, acompañado por la Banda OK.

Miércoles 24:

La segunda jornada comenzará desde las 10:00 con el acto protocolar, seguido de la misa en honor a la Virgen, la tradicional procesión y el desfile de agrupaciones gauchas.

Desde las 13:30, la carpa abrirá nuevamente para continuar la celebración con servicio de buffet de comidas típicas. Durante la tarde se presentarán Añoranzas Gauchas, Corazón Patrio, Misky Mayu, Tierra Adentro, Herencias del Alma, Cacho Robin, Impacto 22, Ricardito Pucheta y Llawar Llajta, garantizando música y danza para todos los gustos.

La festividad combina tradición religiosa, folklore y entretenimiento, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario cultural de Villa Giardino.