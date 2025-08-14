Comienza a restablecerse el servicio de transporte en Carlos Paz

Durante la madrugada de este jueves, el gremio AOITA inició un paro en la sede de la empresa Car-Cor, en Villa Carlos Paz.

Como consecuencia de esta medida, el servicio de transporte urbano e interurbano se vio totalmente restringido, afectando a las líneas que recorren la ciudad y los corredores hacia localidades cercanas.

El municipio informó en sus redes sociales que la empresa y el gremio restablecieron el servicio público en la ciudad, por lo que la prestación se irá normalizando con el correr de las horas.