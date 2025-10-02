Comenzó la vacunación contra el dengue en el Hospital Municipal de Villa Carlos Paz

Desde este 1° de octubre, el Hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz cuenta con 300 dosis de la vacuna contra el dengue, enviadas por la provincia y aplicadas de manera gratuita.

La directora de Salud, Claudia Pereyra, explicó que están dirigidas principalmente a adolescentes de 15 a 17 años, quienes pueden acercarse con DNI y carnet de vacunación. También está contemplada la inmunización de personal de salud y efectivos policiales, aunque en estos casos se requiere autorización a través de Ciudadano Digital (CIDI).

Por ahora solo se aplica la primera dosis, mientras se esperan nuevas etapas de provisión. Pereyra remarcó que la vacuna es un avance importante, pero insistió en que la prevención sigue siendo clave: eliminar recipientes con agua, mantener los patios limpios y usar repelente.