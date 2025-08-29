Comenzaron las obras de refuncionalización de la avenida Cárcano y del nuevo acueducto en Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, en conjunto con el Gobierno de la Provincia, inició la obra de refuncionalización vial y turística de la avenida Cárcano, que estará acompañada por la construcción de un nuevo acueducto de 2.400 metros para el Servicio Municipal de Agua Potable.

El proyecto tiene como objetivo modernizar la avenida Cárcano como corredor turístico y comercial, al mismo tiempo que busca optimizar la conectividad vial y mejorar la provisión de agua potable en distintos barrios de la ciudad.

“Esta obra es trascendental para nuestra ciudad, vamos a solucionar de manera definitiva un problema histórico: las roturas permanentes del acueducto y del pavimento, que fueron el resultado de 60 años de desinversión por parte de la anterior prestataria Coopi. Vecinos, nos encontramos a disposición en lo que resulte necesario durante todo el proceso”, expresó el intendente Esteban Avilés.

Restricción de tránsito

Por el avance de los trabajos, desde el jueves 28 de agosto y hasta el jueves 4 de septiembre habrá restricción de tránsito en avenida Cárcano, en el tramo comprendido entre Teniente Morandini y 13 de Febrero.

Las autoridades municipales solicitaron a los vecinos y automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.