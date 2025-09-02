Vía Carlos Paz

Clima templado y cielo despejado en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa mínima de 5 °C y máxima de 22 °C, con cielo despejado y vientos del noroeste.

Redacción Vïa Carlos Paz

2 de septiembre de 2025,

Clima templado y cielo despejado en Villa Carlos Paz
Carlos Paz paisaje nublado.

Villa Carlos Paz comienza este martes 2 de septiembre con una mañana fresca y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima registrada es de 5 °C, y con el correr de las horas el sol se abre paso y las temperaturas ascienden, alcanzando una máxima de 22 °C durante la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los vientos soplan del noroeste con intensidad moderada, mientras que hacia la noche la temperatura desciende hasta los 12 °C, con leve rotación del viento hacia el sudoeste y cielo mayormente despejado.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS