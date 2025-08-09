Vía Carlos Paz

Clima luminoso en Carlos Paz para un sábado pleno de actividades

El cielo despejado y con poca nubosidad dominará gran parte del día y la máxima alcanzará los 16 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

9 de agosto de 2025,

Carlos Paz. Lago. Kayak Temporada de verano. Foto: Pedro Castillo/La Voz

Un firme aliado para quienes planeen aprovechar la ciudad: el cielo despejado dominará gran parte del día, con temperaturas que se elevan gradualmente desde la fresca madrugada hasta una tarde templada y agradable.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, desde primeras horas —con mínimas cercanas a los 0 °C hasta el amanecer, el cielo se mantendrá despejado.

A media mañana, el termómetro marca cerca de 6 °C y seguirá en ascenso: al mediodía, el ambiente será soleado alcanzando la temperatura máxima hacia media tarde con unos 16 °C.

