Clima luminoso en Carlos Paz para un sábado pleno de actividades

Un firme aliado para quienes planeen aprovechar la ciudad: el cielo despejado dominará gran parte del día, con temperaturas que se elevan gradualmente desde la fresca madrugada hasta una tarde templada y agradable.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, desde primeras horas —con mínimas cercanas a los 0 °C hasta el amanecer, el cielo se mantendrá despejado.

A media mañana, el termómetro marca cerca de 6 °C y seguirá en ascenso: al mediodía, el ambiente será soleado alcanzando la temperatura máxima hacia media tarde con unos 16 °C.