Clima en Villa Carlos Paz: sol, calor y lluvias por la noche

Este viernes Villa Carlos Paz amaneció con un cielo despejado y temperaturas frescas, en torno a los 6 grados, que irán subiendo de manera gradual a lo largo del día.

El mediodía traerá un clima agradable, con marcas cercanas a los 20 grados, mientras que por la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con máximas que rondarán los 23 grados y un cielo mayormente soleado.

El cambio llegará hacia la noche, cuando la nubosidad se hará más presente y comenzarán las lluvias intermitentes a partir de las 20 horas. Con ello, las temperaturas descenderán y se ubicarán entre los 13 y 16 grados.